شاهد بلقيس تُشعل حفل زفاف في الكويت بإطلالة خضراء

أثارت الفنانة بلقيس فتحي إعجاب الحاضرين بإطلالتها الجذابة خلال تواجدها في حفل زفاف أقيم في دولة الكويت.

وظهرت بلقيس في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي فستانًا باللون الأخضر يتميز بقصة بسيطة أنيقة.

وقد زين الفستان بفيونكة لامعة من الأمام، مما أضفى عليه لمسة من الجمال والبهجة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع ظهور بلقيس، حيث أشادوا بإطلالتها المميزة التي اعتمدت فيها على قصة شعر قصيرة ومكياج ناعم.

كما عبر العديد عن إعجابهم بتفاعلها مع الأغاني التي قدمتها خلال الحفل، مما أشعل أجواء المسرح.

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