ميرنا وليد - بيروت - حقق الممثل السوري أنس طيارة نجاحات لافتة في عدة أعمال، نذكر منها: "أولاد آدم، الزند، عندما تشيخ الذئاب، دفعة بيروت، دانتيل، مسافة أمان، سلاسل ذهب"، ومؤخرا شارك في مسلسل "نقطة إنتهى"، الى جانب الممثل السوري عابد فهد.
موقع الخليج 365 التقى بالممثل أنس طيارة، وأجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن عودة الدراما السورية بقوّة، المسلسل السوري الذي تفوّق على باقي الأعمال، انتقاد عابد فهد لمشاهد العنف في مسلسل "ولاد بديعة"، وغيرها من المواضيع.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- أنس طيارة: "عابد فهد أُستاذنا جميعا وعلى الجميع أن يؤمن بوجهة نظره" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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