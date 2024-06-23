كندة علوش تكشف تفاصيل مكالمة محمد صلاح ودعمه لها بعد إصابتها بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة السورية كندة علوش عن حرص محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول، على تقديم الدعم لها ومساندتها، بعد معرفته بإصابتها بمرض سرطان الثدي.

وقالت كندة خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "بودكاست" المعروض على موقع الفيديوهات "يوتيوب": "عمرو كان قاعد وجاله مكالمة أثناء فترة مرضي، فلقيته بيقول (آه إزيك، آه طبعاً إيه ده)، ولقيته متحمس وحبيبي بعدين بيقوله هي كويسة، وأنا مع العيال مش مركزة بقوله مين يا حبيبي، بيقولي محمد صلاح".

وتابعت: "قولتله مين محمد صلاح قالي محمد صلاح مو صلاح، قولتله هو كلمك، وهو عارف عمرو بس مش أصدقاء مفيش تواصل، قالي عرف من أصدقاء مشتركين إنك تعبانة وجاب نمرتي واتصل بعمرو، وقاله أنا سمعت إنه كندة تعبانة وعايز أقولك في أي لحظة أنا بيتي موجود لو عايزين تيجوا تعملوا فحوصات في لندن أو تبعتولي الورق وأنا اخده عند دكاترة هنا".

وأضافت: "والله العظيم بقول عمرو أنا مش مصدقة إيه الحلاوة دي، وبعدها بفترة لقيت عمرو بيتكلم بنفس الحماسة، وبيقولي في حد عايز يكلمك تعالي بس، وأنا بمسك التليفون قالي محمد صلاح، فاجئني، قولتله: أنا كويسة أوي، أنا كويسة جدا، أنا زي الفل ومبسوطة إني بسمع صوتك وقالي أنا عايز أقولك إنك ليكي عيلة وليكي بيت لو عوزتي أي حاجة واسمحيلي عايز أطمن عليكي تاني".

واستكملت: "قد إيه بجد والله العظيم هو إنسان حقيقي وبسيط إنه هو دور على النمرة واتصل أول مرة وتاني مرة بأشخاص هو يعرفهم من بعيد ويقولي انتي عارفة انتي غالية علينا قد إيه قولتله أنت اللي غالي".

يذكر أن أخر أعمال كندة علوش كان فيلم نزوح الذي عُرض على منصة شاهد، بطولة سامر المصري، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.

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