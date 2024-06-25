شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ورمضان وأحمد سعد.. تحدى فورمة الصيف بدون فلتر (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل الفنانان محمد رمضان وأحمد سعد التحدي الذي أطلقه النجم العالمي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادى ليفربول الإنجليزي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، بعد ما استعرض عضلاته فى صورة، مرفقة بهاشتاج "تحدي صورة الصيف بدون فلتر".

حيث نشر محمد صلاح صورة له وهو يرتدي شورت، ويقف أمام حمام سباحة كبير، مستعرضاً عضلاته، وعلق عليها بهاشتاج "تحدي صورة الصيف بدون فلتر"، وأشار لكل من حساب النجم عمرو دياب ومحمد رمضان والمطرب أحمد سعد ولاعب الزمالك عبد الله السعيد، ووكيل أعماله رامي عباس ليدخلوا في التحدى.

وجاءت الاستجابة الأولى من النجم محمد رمضان، الذي نشر صورة له من الساحل الشمالي مستعرضا عضلاته، وعلق على الصورة من خلال حسابه بموقع "إنستجرام": "محمد صلاح بدأ التحدي و مفيش أحسن من العمال الأبطال أشاركك معاهم التحدي يا أبو صلاح".

كما قبل أحمد سعد التحدي هو الآخر، ونشر صورة له عبر "إنستجرام" مستعرضا عضلاته، ومعلقا عليها: قبلت تحدي محمد صلاح"، كما أرفقها بهاشتاج "تحدي صورة الصيف بدون فلتر"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، بينما أعاد اللاعب عبد الله السعيد نشر صورة محمد صلاح عبر خاصية الاستوري، معلقا عليها: "قبلت التحدي".

يذكر أن أحمد سعد أحيا حفلاً غنائياً يوم السبت الماضى ضمن فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان موازين الموسيقى بالرباط وسط حضور كبير من الجمهور المغربى وعدد من الجاليات العربية، وحرصوا على التواجد قبل الحفل بساعات، وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته، ومنها: "سيري بينا يا دنيا، وعليكي عيون، ووسع وسع" وغيرها من الأغانى التي تفاعل معها جمهوره ورددوها سويا، ورفع سعد خلال الحفل علم المغرب .



محمد صلاح



أحمد سعد