بالأبيض والأزرق.. ملك زاهر تتألق في أحدث ظهور لها وأسرتها تتفاعل معها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت "ملك" مجموعة صور عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، مع شقيقتها ليلى زاهر، وعلقت: "ليلة واحدة مثيرة".

وأطلت ملك أحمد زاهر، مرتدية فستانا باللونين الأبيض والأزرق، مع وضع حزام بيج اللون.

وتفاعل والدها أحمد زاهر، وشقيقتها ليلى زاهر مع الصور، كما تفاعل رواد "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا ملوكة"، "الأزرق حلو عليكي يا ملوكة"، "تبارك الله زي القمر"، "أنتي قمر ما شاء الله"، "جميل جدا باللون الأزرق".

يذكر أن الفنانة ملك زاهر شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "محارب"، بطولة: حسن الرداد، ماجد المصري، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.

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