موعد صرف مرتبات شهر أبريل ٢٠٢٤

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة المالية عن صرف مرتبات شهر إبريل وجميع البدلات والمكافآت المتفق عليها في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 21 و22 و23 إبريل 2024

من المقرر صرف مرتبات شهر أبريل 2024 يوم 21 المقبل للوزارات التالية: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل، بينما يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024 في يوم 22 من الشهر للوزارات التالية: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.