شكرا لقرائتكم الضمان الاجتماعي: عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل يفقده الأهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين أن عدم جدية المستفيد يعد من أحد أسباب عدم الأهلية للحصول على المعاش الضماني.

وقالت المنصة عبر منصة إكس : من أهم أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل أو عدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة أو رفض فرص التمكين المقدمة له.

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