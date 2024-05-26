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شكرا لقرائتكم الضمان الاجتماعي: عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل يفقده الأهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أكدت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين أن عدم جدية المستفيد يعد من أحد أسباب عدم الأهلية للحصول على المعاش الضماني.
وقالت المنصة عبر منصة إكس : من أهم أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل أو عدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة أو رفض فرص التمكين المقدمة له.
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الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي
– قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور (من هنا).
– قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
– قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
– في الصفحة الرئيسة اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
– سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي
– يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
– الإقامة الدائمة في المملكة.
– استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
– الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
– أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالًا للفرد الواحد.
– استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
– عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي
– قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور (من هنا).
– قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
– قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
– في الصفحة الرئيسة اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
– سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي
– يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
– الإقامة الدائمة في المملكة.
– استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
– الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
– أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالًا للفرد الواحد.
– استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
– عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.