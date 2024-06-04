شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد الحرام.. 19 موقعًا لإجابة أسئلة الحجاج على مدار اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي 19 موقعًا في المسجد الحرام وساحاته للإجابة عن السائلين خلال موسم حج هذا العام، وتقدم خدمة الإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن على مدار 24 ساعة من خلال 12 موقعًا داخل المسجد الحرام، و7 كبائن في الساحات المحيطة به.

ويقوم على إجابة السائلين 65 من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمؤهلين علميًا لإعانة القاصدين على أداء مناسكهم على علم وبصيرة.

جولات رقابية

كما تنفذ الهيئة عددًا من الجولات الرقابية لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة، حرصًا على سلامة المنهج في التعامل مع ضيوف الرحمن.



ويمكن للقاصدين الاتصال هاتفيًا للاستفادة من توجيهات العلماء والمشايخ في الإجابة عن استفساراتهم الشرعية المتعلقة بالمناسك عبر الهاتف المجاني 8001222400 - 8001222100.