شكرا لقرائتكم خبر عيادة متنقلة للكشف عن سرطان الثدي في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان خدماتها العلاجية والتثقيفية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024م، لنحو 7307 مستفيدين ومستفيدات من مشاريع الجمعية الرئيسة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد الحازمي، أن مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي استفادت منه 558 مستفيدة قدمت لهن الخدمة من خلال عيادة متنقلة مجهزة بأشعة «ماموغرام»، وقدمت العيادات المتنقلة خدماتها الطبية الأولية والتثقيف الصحي لـ6,192 مستفيدا ومستفيدة، إلى جانب نقل 264 مستفيدا ومستفيدة عبر مشروع «سفير» لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية، كما تم إجراء 138 عملية جراحية للمرضى من خلال مشروع «شفاء»، وقدم مشروع «سند» 155 جهازا طبيا للمرضى المحتاجين في منازلهم.

وقد نفذ تلك الخدمات بمشاركة 85 متطوعا من مختلف فئات المجتمع من خلال 20 فرصة تطوعية بمعدل 2378 ساعة تطوعية.

خدمات الجمعية: