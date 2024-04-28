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الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام دريمز الغاني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد بابا يارا بكوماسي.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد  وياسر حمد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمد عاطف وترافيس موتيابا وسيد عبد الله "" وناصر منسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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