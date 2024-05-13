موقف صلاح من مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستقر الألماني يورجن كلوب على الدفع بالدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم، وذلك بعد تألقه في مباراة الريدز الأخيرة وإحرازه هدفًا وصناعته لهدفين.

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ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة أستون فيلا اليوم كالتالي..

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: آرنولد، فان دايك، كوناتي، روبترتسون أو تسيميك.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرانفبيرخ، إيليوت.

الهجوم: لويس دياز، جاكبو، محمد صلاح.

ويحتل فريق ليفربول حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 78 نقطة، فيما يتواجد أستون فيلا المركز الرابع، برصيد 67 نقطة.

ويتصدر نادي أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، فيما يأتي حصدها الفريق من 37 مباراة، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 85 نقطة، حصدها من 36 مباراة.