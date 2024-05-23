الزمالك يتعادل مع فيوتشر في مباراة مثيرة

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل الزمالك أمام مودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للزمالك سيف الدين الجزيري في الدقيقة 34 من عمر المباراة قبل أن يأتي الرد سريعاً عن طريق محمد صادق لمودرن فيوتشر في الدقيقة 41 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم الخميس.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة.

بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة.