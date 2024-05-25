موعد مباراة الاهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي

يقدم لكم موقع “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي ضد نظيره الزمالك، في بطولة السوبر الأفريقي.

وضرب الاهلي موعدًا مع نظيره الزمالك، في بطولة كأس السوبر الأفريقي 2023-2024، بعد الفوز على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الاهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه والثانية على التوالي، بعد الفوز بهدف نظيف أمام الترجي التونسي.

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وسجل رامي ربيعة هدف فوز المارد الأحمر على الترجي في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الاهلي في السوبر الأفريقي أمام الزمالك، الذي حققه لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نظيره نهضة بركان المغربي.

ومن المقرر أن يلتقي قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك، في بطولة كأس السوبر الأفريقي، خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث لم يتم الاستقرار على الموعد بشكل رسمي.