"عودة الدوليين".. جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري، يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة فريقه النهائية، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي - سيد عبد الله "نيمار" .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة جمعهم من 17 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن بجدول المسابقة برصيد 34 نقطة جمعهم من 23 مباراة.

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