الشرطة الألمانية تطلق النار على مشجع هولندي.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية اليوم عن إطلاق قوات الشرطة الألمانية النار على أحد مشجعي منتخب هولندا، وذلك قبل مباراة بولندا في بطولة اليورو 2024.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب هولندا نظيره بولندا في تمام الرابعة عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

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وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “الشرطة الألمانية في هامبورج أطلقت الرصاص على أحد مشجعي منتخب هولندا والذي كان يحمل فأسًا في المنطقة الخاصة بالمشجعين”.

وأضافت: “شرطة مكافحة الشغب أغلق المنطقة وحاولت استخدام رذاذ الفلفل لنزع سلاحه، ولكنه رفض، قبل أن يطلق أحد أفراد الشرطة طلقة تحذيرية، ثم يطلق الرصاص على قدم المشجع الهولندي”.

واختتمت الصحيفة البريطانية: “المشجع الهولندي تم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب المباراة لتلقي العلاج المناسب”.

ويتواجد أكثر من 40 الف مشجع لمنتخب هولندا في محيط ملعب فولكسبارك، والذي يشهد استضافة مباراة بولندا.

ويقع منتخب هولندا في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات بولندا والنمسا وفرنسا.