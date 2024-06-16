فان دايك ضد ليفاندوفيسكي.. تشكيل ناري لمباراة هولند وبولندا في يورو 2024

أعلن مدربي منتخبي هولندا وبولندا عن التشكيل الرسمي قبل مواجهة اليوم، التي تجمع بينهما ضمن أولى مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” منتخبي هولندا وبولندا في المجموعة الرابعة رفقة منتخبي النمسا وفرنسا.

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وجاء تشكيل هولندا الرسمي لمباراة بولندا كالتالي..

حارس المرمى: فيربروجن.

الدفاع: دومفريز، دي فريج، فان ديك، أكي.

الوسط: ريندرس، شوتن، فيرمان.

الهجوم: سيمونز، ديباي، جاكبو.

فيما جاء تشكيل بولندا لمباراة هولندا كالتالي..

حارس المرمى: تشيزني.

الدفاع: بدناريك، كيويور، سلامون.

الوسط: فرانكوفسكي، رومانشوك، زيلينسكي، زاليفسكي.

الهجوم: أوربانسكي، شيمانسكي، بوكسا.

ومن المقرر أن يجلس ليفاندوفيسكي على دكة بدلاء منتخب بولندا في مباراة اليوم، حيث سيتم الدفع ببوكسا مهاجم أنطانيا سبور التركي.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “الشرطة الألمانية في هامبورج أطلقت الرصاص على أحد مشجعي منتخب هولندا والذي كان يحمل فأسًا في المنطقة الخاصة بالمشجعين”.

وأضافت: “شرطة مكافحة الشغب أغلق المنطقة وحاولت استخدام رذاذ الفلفل لنزع سلاحه، ولكنه رفض، قبل أن يطلق أحد أفراد الشرطة طلقة تحذيرية، ثم يطلق الرصاص على قدم المشجع الهولندي”.

واختتمت الصحيفة البريطانية: “المشجع الهولندي تم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب المباراة لتلقي العلاج المناسب”.