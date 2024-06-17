هل حدثت مشاجرة بين زيزو وناصر ماهر؟ مصدر يوضح الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة ما أثير في الساعات الماضية، عن وجود مشاجرة بين أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق مع زميله ناصر منسي أدت إلى استبعاد الأخير من مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي اليوم الإثنين في السابعة مساء، بالجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة، وهدفه واضح للجميع، هز استقرار الفريق، وهي عادة تحدث دائما بعد تحقيق الفريق لأي بطولة.

أضاف المصدر: "ناصر ماهر، شعر بكدمة في مواجهة سيراميكا كليوباترا الماضية، لذلك قرر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق استبداله".

وتابع: "مران الأمس الختامي أقيم في برج العرب بالإسكندرية، ولم يحضره ناصر ماهر من الأساس، حتى يحدث أزمة مع زيزو، بعدما فضل الجهاز الفني استبعاده من المباراة، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة، في ظل ضغوط المباريات التي يواجهها الأبيض".

أكمل: "كل موسم تظهر أزمة من وحي الخيال، ويتم الترويج لها، مثل خناقة شيكابالا وزيزو من قبل أيضا، ولكن اللاعبين حاليا في كامل التركيز، ويستعدون جيدا لمواجهة اليوم، ولا يوجد أي أزمة بين اللاعبين، وناصر ماهر من أفضل اللاعبين خلقا وعلاقته جيدة بالجميع".

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