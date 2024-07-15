شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جنسيات أوروبية.. المدرسة الأجنبية تقود فرق الأهلى الجماعية فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يستمر اعتماد الفرق الجماعية بالأهلي على المدارس الأجنبية لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد، بعد سلسلة النجاحات التي حققها المدربون الأجانب في قيادة النسور الحمر خلال الموسمين الماضيين، لتستمر 3 جنسيات أوروبية في قيادة الفرق الجماعية (كرة القدم واليد والسلة والطائرة) مع الأهلي في الموسم المقبل.



وتعاقد الأهلي مؤخرا مع الدنماركي ستيفان مادسون لتولي القيادة الفنية لفريق كرة اليد بالقلعة الحمراء في الموسم الجديد خلفا للإسباني ديفيد ديفيز والذي رحل عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي، بعد سلسلة من النجاحات على المستوى المحلي والقاري.



وجاء التعاقد مع مادسون أحد المدربين المصنفين عالميا، ليكمل سلسلة النجاحات التي حققها ديفيز في الفترة الماضية، ويقود يد الأهلي إلى منصات التتويج وتحقيق طفرة على المستويين المحلي والقاري.



ومع فريق كرة القدم يستمر السويسري مارسيل كولر على رأس القيادة الفنية، ليواصل رحلة النجاح الكبيرة التي مكنته من حصد 8 بطولات مع الأهلي منذ بداية الموسم الماضي وينافس على حصد درع الدوري للموسم الثاني على التوالي.



ومع فريق الكرة الطائرة يستمر الإسباني فرناندو مونزو في قيادة الأهلي بالموسم الجديد بعد النجاحات التي تحققت في الموسم الحالي بعدما نجح في حصد الرباعية التاريخية، كأس مصر، السوبر المصري، الدورى، بطولة أفريقيا.



وأخيرا مع فريق كرة السلة يستمر الإسباني أجوستي بوش ليواصل سلسلة نجاحاته مع رجال سلة الأهلي، رغم أن الموسم الماضي لم يحقق نفس طموحات الموسمين الماضيين، بعدما خسر لقب بطولة bal، وبطولتي دوري السوبر وكأس مصر لصالح الاتحاد السكندري.