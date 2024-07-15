الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره بلدية المحلة، اليوم الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وبلدية المحلة، اليوم الإثنين، في التاسعة مساء ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ17 للدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ويبحث الزمالك خلال المباراة، على الاستمرار في الانتصارات، بعد تحقيق الفوز في المباراة الماضية على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق بلدية المحلة المركز الـ 16 في جدول المسابقة برصيد 23 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة

وتقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبلدية المحلة، في التاسعة مساء اليوم الخميس، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.