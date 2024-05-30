جودات اليوتيوب | السر الخفي وراء نفاذ باقة الإنترنت

أصبح اليوتيوب اليوم أهم المواقع علي الإنترنت فبالتأكيد لن يخلو يومك من مشاهدة فيديو واحد علي الأقل باليوتيوب، سواء كان الغرض ترفيهي أو تعليمي فحتمًا ستجد محتوي يلبي طلباتك هناك، ومع ميزة التشغيل التلقائي التي أصبحت متاحة في السنوات الأخيرة قد تجد نفسك غرقت في بحر اليوتيوب العميق وفجأة تكتشف انك أمضيت الكثير من الساعات تشاهد الفيديوهات عليه!

جودات اليوتيوب العالية تتطلب سرعة إنترنت عالية وقدرًا ضخمًا من البيانات مما يؤدي إلي استنزاف باقة الانترنت، كثير من الأشخاص في السنوات الأخيرة اشتكوا من سرعة نفاذ باقة الإنترنت الشهرية، والعض منهم تنفذ باقته بعد مرور أقل من أسبوع واحد فقط! ولنعرف مدي تأثير اليوتيوب في تلك المعادلة سنستعرض سويًا كم تستهلك جودات اليوتيوب العالية من الإنترنت.

كم تستهلك جودات اليوتيوب العالية من الإنترنت؟

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وعلي الرغم من الميزات الرائعة التي يقدمها اليوتيوب، قد يكون مع الأسف سببًا رئيسيًا لنفاذ باقة الإنترنت بسرعة، وذلك لان

يعتبر تطبيق اليوتيوب من احدي أكثر التطبيقات استهلاكًا لباقة الإنترنت علي الهواتف المحمولة، ولمعرفة كم تستهلك فيديوهات اليوتيوب، يجب ان نعلم أولًا ان جودات اليوتيوب تبدأ من 144 بكسل وتصل إلي 2160 بكسل (4k) وهي جودة فائقة بعض الهواتف المحمولة لا تدعمها.

جودات اليوتيوب ليست هي العامل الوحيد الذي يؤثر علي استهلاك الباقة، فربما تشاهد فيديو بجودة 720 بكسل ويستهلك إنترنت اقل من فيديو اخر بنفس الجودة، يرجع ذلك إلي عوامل أخري مثل معدل الإطارات في الثانية الواحدة ومعدل نقل البيانات، فعلي سبيل المثال عندما تشاهد مباراة كرة قدم فسيكون هناك الكثير من التغييرات والكثير من الحركة فبكل تأكيد سيتهلك انترنت أكثر بكثير من فيديو بنفس المدة ولكنه عبارة عن صور مركبة مع موسيقي فقط.

لذلك لا يمكننا تحديد معدل استهلاك جودات اليوتيوب بشكل دقيق ولكن إليك بعض التقديرات التقريبية التي قد تساعدك في معرفة كم يستهلك اليوتيوب من باقة الإنترنت:

جودة 144p تستهلك 0.5 – 1.5 ميجابايت في الدقيقة الواحدة وحوالي 30 – 90 ميجابايت في الساعة.

جودة 240p تستهلك 3 – 4.5 ميجابايت في الدقيقة الواحدة وحوالي 180 – 250 ميجابايت في الساعة .

جودة 360p تستهلك 5 – 7.5 ميجابايت في الدقيقة الواحدة وحوالي 300 – 450 ميجابايت في الساعة.

جودة 480p تستهلك 8 -11 ميجابايت في الدقيقة الواحدة وحوالي 480 – 660 ميجابايت في الساعة.

جودة 720p (HD) تستهلك 20 – 45 ميجابايت في الدقيقة الواحدة وحوالي 1.2 – 2.7 جيجابايت في الساعة.

جودة 1080p (FHD) تستهلك حوالي 50 – 68 ميجابايت في الدقيقة الواحدة و حوالي 2.5 – 4.1 جيجابايت في الساعة.

جودة 1440p (QHD) تستهلك حوالي 45 – 135 ميجابايت في الدقيقة الواحدة وحوالي 2.7 – 8.1 جيجابايت في الساعة.

جودة 2160p (4k) (UHD) تستهلك حوالي 95 – 385 ميجابايت في الدقيقة الواحدة وحوالي 5.5 – 23.0 جيجابايت في الساعة.

جودة 4320p (8k) (FUHD) تستهلك حوالي 150 – 375 ميجابايت في الدقيقة الواحدة وحوالي 9.0 – 22.5 جيجابايت في الساعة.

معرفة كمية الإنترنت التي استهلكها اليوتيوب

الأرقام التي تم ذكرها بالأعلى هي أرقام تقريبية، لكن بالتأكيد لن تقوم بتسجيل كم ميجابايت استهلكها كل فيديو قمت بمشاهدته، هناك عدة طرق لمعرفة كم استغرق تطبيق اليوتيوب من الانترنت، يمكنك فعل ذلك عن طريق استخدام إعدادات الهاتف أو من خلال تطبيقات أخري مخصصة لذلك.

علي هاتف الأندرويد يمكنك بسهولة معرفة معدل استهلاك الإنترنت لتطبيق اليوتيوب عن طريق:

الذهاب إلي الإعدادات Settings

قم باختيار شبكة الإنترنت او الداتا

قم بالنقر علي استهلاك البيانات Data usage

سوف تظهر شاشة بها كل التفاصيل لاستهلاك الانترنت في الثلاثين يوم الفائتة وكذلك استهلاك كل تطبيق في تلك الفترة، وبالتالي ستعرف بشكل دقيق الكمية التي استهلكها اليوتيوب من الانترنت.

الطريقة الأخرى لمعرفة كمية استهلاك اليوتيوب للإنترنت تعتمد علي تطبيقات مخصصة لذلك، توفر تلك التطبيقات بيانات أكثر من الإعدادات الخاصة بالهاتف، كما انها قد تتيح لك تحكم أكثر في باقة الإنترنت لتوفيرها بشكل أفضل، من أفضل التطبيقات لهذا الغرض هو تطبيق My Data Manage وهو متاح لهواتف الأندرويد والآيفون، يمكنك هذا التطبيق من معرفة استهلاك الانترنت بشكل كامل سواء من خلال شبكة الواي فاي أو من خلال بيانات الهاتف، كما يمكنك رؤية استهلاك الأنترنت علي الشاشة الرئيسية وكذلك علي شريط الإشعارات.

تقليل استهلاك فيديوهات اليوتيوب

هناك الكثير من الطرق التي يمكنك استخدامها لتقليل استهلاك فيديوهات اليوتيوب، ولكن أفضلها وأسهلها علي الإطلاق هو التحكم في جودات اليوتيوب أثناء مشاهدة الفيديوهات، وبالأخص عندما تستمع للفيديو فقط بدون مشاهدة، عند فعل ذلك ستلاحظ فرقًا هائلًا في استهلاك الإنترنت، للتحكم في جودات اليوتيوب كل ما عليك فعله هو النقر علي أيقونة ترس الإعدادات الذي يظهر عند مشاهدة الفيديو ثم اختار الجودة المناسبة لك.

كما ذكرنا سابقًا فإن التحكم في وجدات اليوتيوب يساهم بشكل كبير في توفير باقة الإنترنت، مما يؤدي لتوفير الباقة بشكل كبير، ومن يدري لربما بتطبيقك لتلك الخطوات سوف تلاحظ فارق كبير في الاستهلاك فبدلًا من نفاذ باقة الإنترنت بعد أسبوع واحد فقط من تجديدها قد تنفذ خلال أسبوعين فقط.

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