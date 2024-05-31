الحركات في الكيبورد | اختصارات تشكيل الحروف وعلامات الترقيم

قد تكون سألت نفسك في السابق عن طريقة كتابة تشكيل الحروف مثل الضمة والفتحة باستخدام الحركات في الكيبورد، قد تظن أن الأمر معقد ولكن في الحقيقة الأمر غاية في البساطة، فكل ما عليك فعله لكتابة تشكيلات الحروف وعلامات الترقيم هو الضغط علي بضعة أزرار فقط، قد تحتاج لتشكيل الحروف عند كتابة مقالة خاصة بدراستك الأكاديمية علي سبيل المثال، في هذا المقال سنتعرف علي اختصارات جميع التشكيلات وعلامات الترقيم في اللغة العربية.

اللغة العربية تعتبر من أكثر اللغات المنتشرة حول العالم، حيث ينطق بها حوالي أكثر من 400 مليون شخص من مختلف الدول، وبرغم ذلك الانتشار الكبير فتعتبر لغة الضاد من اللغات التي يجد الكثير من الأشخاص صعوبة كبيرة في تعلمها، حيث يوجد في اللغة العربية الكثير من المفردات والكلمات، ليس ذلك فقط فحركات التشكيل وعلامات الترقيم في اللغة العربية تكثر وتشكل فارقًا كبيرًا في معاني الجمل، قد تغير علامة ترقيم او علامة تشكيل واحدة المعني لجملة كاملة!

تعتبر اللغة العربية من أكثر اللغات امتلاكا للمفردات اللغوي علي الإطلاق، فعلي سبيل المثال تمتلك اللغة الفرنسية150 ألفًا من المفردات، وتمتلك اللغة الروسية 130 ألفًا، واللغة الأشهر في العالم الإنجليزية تمتلك حوالي 600 ألفًا من المفردات، بينما تمتلك اللغة العربية حوالي أكثر من 12 مليون كلمة أي ما يقارب 25 ضعف كلمات اللغة الإنجليزية، وهذا العدد الضخم ناتج من 28 حرف فقط!

إحدى أهم أسباب هذا الكم الهائل من الكلمات والمفردات في اللغة العربية هو علامات التشكيل من الفتحة والكسرة والضمة، وهنا نعرف قيمة تشكيل الحروف، فتغيير علامة التشكيل يغير معني الكلمة تمامًا وتغيير علامة الترقيم يغير معني الجملة، كل ذلك إدي إلي هذا التنوع الهائل في لفة الضاد، في السطور القدامة سنتعرف علي طريقة كتابة تشكيل الحروف وعلامات الترقيم باستخدام الحركات في الكيبورد.

استخدام الحركات في الكيبورد لتشكيل الحروف

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بالتأكيد لديك خلفية جيدة عن كتابة علامات الترقيم وعلامات التشكيل علي الورق، ولكن يختلف الأمر عند الكتابة علي الكيبورد، حتي يمكنك تشكيل الحروف باستخدام الحركات في الكيبورد ستحتاج لتعلم بعض المهارات واختصارات لوحة المفاتيح، ومع ممارستها سيصبح الأمر بالنسبة لك سهل للغاية، الأمر يشبه تمامًا عندما بدأت كتابة الحروف العادية علي الكيبورد، في السطور القادمة سنتعرف علي جميع اختصارات كتابة علامات الترقيم والتشكيل باستخدام الحركات في الكيبورد، قم بالتدرب عليها يوميًا وسوف تتقنها في وقت قليل.

اختصارات علامات الترقيم والتشكيل علي الكيبورد

لكتابة حركات الحروف العربية علي لوحة المفاتيح كل ما عليك فعله هو الضغط علي زر Shift وحرف أخر، اذا كانت لوحة المفاتيح التي تستخدمها بها حروف اللغة العربية فسوف تلاحظ وجود علامات الترقيم إلي جانب الحروف العربية، إليك الإخصارات لكل علامات الترقيم:

ق + Shift : تنوين ضم ( ٌ )

ض + Shift : الفتحة ( َ )

س + Shift : تنوين كسر ( ٍ )

ت + Shift : تمديد الحرف ( ســــــــ )

ص + Shift : تنوين فتح ( ً )

ذ + Shift : الشدة ( ّ )

ث + Shift : الضمة ( ُ )

ء + Shift : السكون ( ْ )

ش + Shift : الكسرة ( ِ )

ا + Shift : أ

ل + Shift : لأ

لا + Shift : لآ

ف + Shift : لإ

غ + Shift : إ

ى + Shift : آ

ؤ + Shift : }

ر + Shift : {

ب + Shift : [

ي + Shift : ]

الحركات في الكيبورد الإنجليزية

إذا كانت لوحة المفاتيح لا تحتوي علي حروف اللغة العربية فقط ويوجد بها حروف اللغة الانجليزية فقط، فيمكنك استخدام الحركات في الكيبورد التالية لكتابة الحروف المشكلة وعلامات الترقيم:

Shift + V : {

Shift + C : }

Shift + F : ]

Shift + D : [

Shift + T : لإ

Shift + G : لأ

Shift + Y : إ

Shift + H : أ

Shift + N : آ

Shift + B : لآ

Ctrl + C : نسخ

Ctrl + X : قص

Ctrl + V : لصق

Ctrl + Z : تراجع

Shift + J : تمديد الحرف

Shift + U : فاصلة معكوسة (‘)

Shift + E : الضمة

ذ + Shift : الشدة

Shift + Q : الفتحة

Shift + W : تنوين فتح

Shift + A : الكسرة

Shift + S : تنوين كسرة

Shift + R : تنوين ضم

Shift + X : السكون

Shift + Z : المدة

كتابة علامات الترقيم باستخدام الحركات في الكيبورد

لكتابة علامات الترقيم مثل الفصلة وعلامة الاستفهام علي لوحة المفاتيح اتبع الخطوات التالية:

ز + Shift : نقطة “.”

ح + Shift : فاصلة منقوطة “؛”

ن + Shift : فاصلة “،”

1 + Shift : علامة تعجب “!”

ظ + Shift : علامة استفهام “؟”

ك + Shift : نقطتين “:”

كتابة علامات الترقيم باستخدام الحركات في الكيبورد الإنجليزي

لكتابة علامات الترقيم مثل الفصلة وعلامة الاستفهام علي لوحة المفاتيح ذات الحروف الإنجليزية فقط اتبع الخطوات التالية:

. + Shift : نقطة “.”

p + Shift : فاصلة منقوطة “؛”

k + Shift : فاصلة “،”

1 + Shift : علامة تعجب “!”

/ + Shift : علامة استفهام “؟”

; + Shift : نقطتين “:”

والان أصبح بين يديك جميع الاختصارات التي تحتاجها لكتابة جميع علامات الترقيم والتشكيل في اللغة العربية، يمكنك وضع المقالة في المفضلة للرجوع إليها بسهولة عند الحاجة لتشكيل الحروف وكتابة علامات الترقيم بين الجمل، نتمنى لك حظًا موفقًا في جميع كتاباتك.

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