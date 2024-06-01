تعرف علي الفارق بين الهارد الساتا والأنواع الأخرى

الهارد ديسك، أو القرص الصلب، هو عنصر حيوي في أجهزة الكمبيوتر والعديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى. يلعب الهارد ديسك دورًا أساسيًا في تخزين البيانات والمعلومات بشكل دائم أو مؤقت، مما يجعله جزءًا لا غنى عنه في بنية نظام التشغيل وأداء التطبيقات مع التقدم التكنولوجي السريع، تنوعت أنواع الهارد ديسك بشكل كبير لتلبي احتياجات مختلفة للمستخدمين، سواء كانوا من الأفراد العاديين أو المحترفين في مجالات معينة.

في هذا الموضوع، سنستعرض أنواع الهارد ديسك الرئيسية، ونوضح الفروقات بينها من حيث الأداء، والسعة، وأفضل استخدام لكل نوع، سنتطرق إلى الأقراص الصلبة مثل IDE و SAS و SCSI و SSD و الهارد الساتا والفروقات بينها ولماذا يعتبر الهارد الساتا من أفضل الأنواع التي تناسب معظم الأفراد.

هارد IDE

الوصول سريعاً لـ :

منذ عام 1986 وحتى اليوم كان الهارد IDE هو النوع الأكثر استخدامًا بين محركات الأقراص الصلبة، ولا يزال البعض يستخدمه حتى الآن، يعرف هذا النوع من الهارد بـإسم IDE وهو اختصار لـ Integrated Drive Electronics. يطلق عليه أيضًا ATA أو PATA، في هذا النوع من الهاردات يتم تقسيم كابل البيانات إلى (Pins) ترسل وتستقبل البيانات في نفس الوقت، بعد ظهور هارد SATA في عام 2003، بدأ يطلق على هذا النوع اسم PATA.

يتراوح معدل نقل البيانات في هارد IDE بين 5 و133 ميجابايت في الثانية الواحدة، كل هارد يحتاج إلى كابل لتوصيل البيانات وآخر لتوصيل الطاقة، يمكن أن يصل طول كابل البيانات في هارد IDE إلى حوالي 46 سم، ويتكون من 40 أو 80 Pins، يكون كابل الـ 40 Pins أسود اللون، بينما الكابل ذو 80 Pins يكون له ثلاث وصلات على اللوحة الأم بألوان مختلفة: الأسود للهارد الرئيسي (Master)، الرمادي للهارد الثانوي (Slave)، والأزرق للتحكم (Controller).

عادة ما يتم توصيل الوصلة الزرقاء باللوحة الأم، بينما تستخدم الوصلات الأخرى لتوصيل الهاردات سواء كانت Master أو Slave، يحدد عدد الفتحات الموجودة في اللوحة الأم عدد الأقراص الصلبة التي يمكن توصيلها، عند توصيل أكثر من هارد ديسك على لوحة IDE، يكون أحد الكابلات Primary والآخر Secondary، يمكن لكل كابل توصيل هاردين، حيث يكون الهارد الأول Master والثاني Slave.

يقوم نظام التشغيل بترقيم الهاردات بناءً على ترتيبها:

HDA للهارد Master على الكابل Primary

HDB للهارد Slave على نفس الكابل

HDC للهارد Master على الكابل Secondary

وأخيرًا HDD للهارد Slave على الكابل Secondary.

هذه الترتيبات مفيدة خاصة لمستخدمي نظام لينكس. نظرًا لمعدل نقل البيانات البطيء الهاردات IDE مقارنة بالتطورات الحاصلة في أجهزة الكمبيوتر، ظهرت الحاجة إلى نوع جديد من الهاردات وهو الهارد الساتا.

الهارد الساتا

عندما أصبح من الضروري تسريع عملية نقل البيانات بين الهارد وجهاز الكمبيوتر، ظهر هارد SATA إلى النور في أواخر عام 2002 أو أوائل 2003، كان يعرف النوع السابق باسم PATA، حيث يشير حرف “P” إلى “Parallel” أي التوصيل المتوازي، في المقابل، يشير حرف “S” في SATA إلى “Serial” أي التوصيل المتسلسل، مما يعني أن الهارد يعمل بتقنية التوالي، ربما تتساءل كيف يمكن أن يكون الهارد الذي يعمل بتقنية التوالي أسرع من الذي يعمل بتقنية التوازي؟ سأشرح لك السبب.

في كابل IDE، يكون الكابل عريضًا ويحتوي على عدد كبير من (Pins) – حوالي 40، يتم استخدام 20 دبوسًا لإرسال البيانات في نفس الوقت الذي تستقبل فيه Pins أخري البيانات، المشكلة هنا أن كل دبوس يعمل بإشارات كهربائية، مما يولد مجالًا مغناطيسيًا يتداخل مع المجالات المغناطيسية للدبابيس المجاورة، مما يقلل من كفاءة وسرعة نقل البيانات.

على النقيض من ذلك، تم تصميم كابل SATA ليكون أكثر نحافة، حيث يحتوي فقط على 7 دبابيس – 3 منها مخصصة للأرضي و 4 لنقل البيانات، وهذه الدبابيس تعمل في أزواج، تقليل عدد الدبابيس يقلل بشكل كبير من الفقد الناتج عن التداخل المغناطيسي، مما يساهم في زيادة كفاءة وسرعة نقل البيانات.

يتمتع الهارد الساتا بقدرة على نقل البيانات بسرعة تصل إلى 600 ميجابايت في الثانية الواحدة، يمكن أن يصل طول كابل الهارد الساتا إلى متر واحد، ولكل كابل SATA الواحد هارد ديسك واحد فقط، بخلاف كابل IDE الذي يمكن أن يحمل أكثر من هارد ديسك، لذلك توجد على اللوحة الأم مداخل متعددة لكابلات SATA، بحيث يمكن توصيل كابل SATA واحد مع هارد ديسك واحد فقط، ويتم التحكم في ترتيب الهاردات (رئيسي وثانوي) من خلال بيوس SATA الخاص باللوحة الأم.

على نظام التشغيل، يتم قراءة الهارد الساتا بنفس الطريقة التي يقرأ بها هاردات IDE، ولكن بدلاً من HDA أو HDB، يتم استخدام SDA أو SDB حيث تشير “S” إلى SATA، هناك لوحات أم تدعم توصيل هادرات SATA فقط، وأخرى تدعم هادرات IDE، وهناك لوحات أم تدعم النوعين معًا، كما توجد محولات يمكنها تحويل أي كابل من نوع إلى آخر في حالة عدم توافق اللوحة الأم مع نوع معين من الهادرات.

هارد SCSI

يختلف هذا النوع عن الهارد الساتا، حيث أن SCSI اختصارًا لـ Small Computer Systems Interface، كان في الأصل مصممًا لتوصيل أجهزة مثل الطابعات أو الأقراص الصلبة أو الماسحات الضوئية عبر مخرج SCSI، تم تصميم هذه التقنية بواسطة شركة آبل، وسرعان ما تم اعتمادها لتوصيل الهاردات ، في عام 1986 كانت سرعة نقل البيانات في هاردات SCSI تصل إلى 5 ميجابايت/ثانية مع إمكانية توصيل 8 هاردات على نفس المخرج باستخدام كابل طوله 6 أمتار، الآن تصل سرعة نقل البيانات إلى 640 ميجابايت/ثانية ويمكن أن يصل طول الكابل إلى 12 مترًا، مما يسمح بتوصيل 16 هارد.

ميزة هاردات SCSI هي قدرتها على تجاوز وحدة المعالجة المركزية (CPU) والوصول مباشرة إلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مما يجعلها مثالية للاستخدام في الخوادم وقواعد البيانات. نادرًا ما تجد لوحات أم تدعم هذا النوع من الهاردات، لذا ستحتاج إلى بطاقة تحكم خاصة بـ SCSI أو SAS لتوصيلها، تدعم هذه الهاردات تقنية RAID.

هارد SAS

هارد SAS (Serial Attached SCSI) هو تطوير لهارد SCSI، تصل سرعة نقل البيانات في هارد SAS إلى 768 ميجابايت/ثانية، مما يجعله أسرع من جميع الهاردات السابقة بما فيهم الهارد الساتا، تعتمد سرعة الهارد على عدد دورات الأقراص في الدقيقة الواحدة (RPM)، حيث تتراوح سرعة الدوران في هاردات SATA بين 5400 و7200 RPM، بينما تتراوح في هاردات SAS بين 7200 و15000 RPM، تتميز هاردات SAS بسرعات دوران أعلى، لكنها تأتي بمساحات تخزين أصغر وتكلفة أعلى، بالإضافة إلى احتياجها لطاقة تشغيل أكبر، غالبًا ما تستخدم في الخوادم ونادرًا ما تجدها عند المستخدمين العاديين، تدعم هذه الهاردات ميزة الـ Hot plugging، مما يتيح نزع الهارد من الجهاز أثناء التشغيل دون فقدان البيانات كأنه هارد USB خارجي.

هارد SSD

هارد SSD، أو محرك الأقراص الثابتة ذو الحالة الصلبة، هو نوع من محركات الأقراص الثابتة التي تستخدم ذاكرة فلاش لتخزين البيانات بدلاً من الأقراص المغناطيسية التقليدية الميكانيكية المتحركة، يختلف هذا النوع عن الهارد الساتا في عدة أمور، حيث يعتبر SSD تقنية تخزين فائقة السرعة وفعالة من حيث استخدام الطاقة، وقد زادت شعبيتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

نصائح للشراء

إذا كنت تفكر في شراء هارد لاستخدامك الشخصي فنحن ننصحك بشراء الهارد الساتا، مع التأكد من أن اللوحة الأم في جهازك تدعم هذا النوع من الهاردات. إذا كانت اللوحة الأم قديمة وتدعم فقط هاردات IDE، فستحتاج إلى كابل تحويل بين النوعين لتتمكن من استخدام الهارد الساتا، يجب عليك الحذر من سحب الهارد من جهازك أثناء التشغيل، خاصةً مع هاردات SAS التي تتطلب دعم الـ Hot plugging من اللوحة الأم وليس الهارد فقط، و إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا الموضوع، لا تتردد في تركها في التعليقات.

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