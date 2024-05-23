شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تطالب مجلس الأمن بالعمل على إنهاء الاحتلال في فلسطين وكشمير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت باكستان مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال الأجنبي، وتعزيز حق تقرير المصير للشعبين الكشميري والفلسطيني.

جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، خلال مشاركته في نقاش عقد في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك.

معالجة أسباب الصراعات

وأكد أكرم وفقًا لبيان صدر اليوم الخميس في إسلام آباد، أنه يجب التركيز على معالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الصراعات، وتعزيز الحلول السياسية، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وإنهاء الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.



وأشار إلى أنه يمكن أن يسهم مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد من خلال محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، ووقف إمدادات الأسلحة، واتخاذ إجراءات بحق الدول والأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم، وتوفير الحماية للمدنيين الذين يعانون ظلم الاحتلال الأجنبي.

وصمة عار

وعن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال المندوب الباكستاني إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة كما وصفتها المحكمة الدولية، ستظل إلى الأبد وصمة عار في ضمير العالم، وسوف تطارد مرتكبي هذه المذبحة.