الخازن زار الراعي وبحثا بمختلف المواضيع المطروحة على الساحة الداخلية

زار النّائب ​فريد هيكل الخازن​، الصّرح البطريركي في بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، وعقد معه اجتماعًا تمّ خلاله بحث مختلف المواضيع المطروحة على السّاحة الدّاخليّة وآخر التطوّرات.

وقد استبقى البطريرك الراعي الخازن إلى مائدة الغداء، حيث استكملت مواضيع البحث، كما كانت مناسبة للقاء المطارنة الموارنة في الوطن والانتشار.