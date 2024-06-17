القناة 14 الإسرائيلية: أزمة ثقة وخلافات غير مسبوقة بين القيادتين السياسية والعسكرية في اسرائيل

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية إن هناك أزمة ثقة غير مسبوقة بين القيادتين السياسية والعسكرية، تزامنًا مع الانتقادات الواسعة للأداء في غزة والضغوط الدولية المتزايدة.

واكد مسؤولون سياسيون أن الجيش يظهر عجزًا في تحقيق الأهداف العسكرية، مما يطرح سؤالًا صعبًا حول قدرة الجيش على التعامل مع التحديات المستقبلية، خاصة في الساحة الشمالية.

ووفقًا للقناة 14، أعرب سياسيون عن غضبهم من سلوك الجيش الإسرائيلي، الذي يرونه يسعى لإنهاء القتال في غزة دون تحقيق الهدف المعلن وهو “القضاء على قيادة المنظمات الإرهابية”، خصوصًا بعد إعلانه أن العملية العسكرية في رفح ستنتهي خلال نحو أسبوعين.

واوضحت القناة، إن انتهاء عملية رفح “يضع المستوى السياسي أمام ثلاثة خيارات: مواصلة الغارات على غزة، بدء مفاوضات لإعادة الاسرى، أو التوجه نحو الساحة الشمالية (لبنان)”.

وأوضحت القناة أن الأزمة الحالية تشير إلى تعمق الخلافات الداخلية، حيث يرى المستوى السياسي أن الجيش يتجاوز دوره ويضغط باتجاه سياسات قد تؤثر في مستقبل العمليات العسكرية.

في المقابل، يعتقد الجيش أن واجبه يشمل تقديم صورة كاملة للواقع على المستوى السياسي، وليس فقط تنفيذ الأوامر.

واوضحت القناة إنه بغض النظر عن وجود أزمة ثقة كبيرة بين المستويين السياسي والعسكري، فالسؤال الصعب هو: “هل يستطيع الجيش الإسرائيلي تحقيق نتيجة في الشمال خلال المعركة مع حزب الله؟”.