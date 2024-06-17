افادت وسائل اعلام يمنية تابعة لحركة انصار الله بوقوع 6 غارات شنها العدوان الأميركي البريطاني على مطار الحديدة الدولي، و4 هجمات على جزيرة كمران بالقرب من ميناء الصليف في اليمن قبالة البحر الأحمر.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام يمنية تابعة لحركة انصار الله: 6 غارات شنها العدوان الأميركي البريطاني على مطار الحديدة الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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