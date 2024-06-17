بوتين يقيل 4 نواب لوزير الدفاع ويعين ابنة أحد أقاربه

الشارقة - اميمة ياسر - أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أربعة نواب لوزير الدفاع وعين آنا تسيفيليفا ابنة أحد أقاربه في أحد هذه المناصب.

وشمل قرار الإقالة كلا من نيكولاي بانكوف، وروسلان تساليكوف، وتاتيانا شيفتسوفا، وبافيل بوبوف بموجب مراسيم من الكرملين، وعين تسيفيليفا التي قالت وسائل إعلام روسية إنها ابنة ابن عم بوتين، نائبة لوزير الدفاع.

وسيصبح ليونيد جورنين، نائب وزير المالية، نائبا أول لوزير الدفاع أندريه بيلوسوف.

وعُين بافيل فرادكوف، نجل رئيس الوزراء السابق ميخائيل فرادكوف، نائبا لوزير الدفاع.