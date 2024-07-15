زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر تونجا بالمحيط الهادئ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر تونجا في جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 131 كيلومترا شمال شرق منطقة هيهيفو الواقعة في الجزيرة، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من موجات مد عاتية (تسونامي).

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