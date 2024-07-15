شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: نحتاج إلى 25 منظومة باتريوت للدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مجددًا أن بلاده بحاجة إلى 25 منظومة باتريوت للدفاع الجوي لتأمينها.

وتجنب زيلينسكي ذكر عدد منظومات باتريوت الموجودة حاليًا لدى أوكرانيا، لكنه أكد أنها ليست كافية وأن هناك حاجة إلى منظومات بمدى وقدرات مختلفة لبناء نظام دفاع جوي معقد. تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وبين أنه تلقى وعدًا بتزويد بلاده بخمس بطاريات باتريوت إضافية أو منظومات مماثلة، خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن.

وكان زيلينسكي صرح قبل نحو شهر في إيطاليا على هامش قمة مجموعة الدول السبع، أن بلاده تحتاج إلى سبعة على الأقل من هذه المنظومات. منظومة باتريوت للدفاع الجوي ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، زُودت كييف بأربعة منظومات باتريوت على الأقل، من بينها ثلاثة من ألمانيا.

وكانت تسببت الضربات الجوية الروسية في تدمير أو إلحاق أضرار بالعديد من منصات الإطلاق، وفقا لتقارير إعلامية.

