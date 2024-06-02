شكرا لقرائتكم خبر عن ذللت كل الصعوبات.. مسؤول إيفواري يشيد بخدمات مبادرة "طريق مكة" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية في جمهورية كوت ديفوار الشيخ آيما عثمان دياكيتي، بخدمات مبادرة "طريق مكة".
وتقدم المبادرة خدماتها للعام الثاني في جمهورية كوت ديفوار، متضمنة العديد من الخدمات والتسهيلات لتمكين الحجاج من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.
ونوه بالتعاون البنّاء مع حكومة المملكة، لتعزيز الجوانب التطويرية للمبادرة خلال السنوات القادمة.
ويتواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام".
وكذلك الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا'، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وتقدم المبادرة خدماتها للعام الثاني في جمهورية كوت ديفوار، متضمنة العديد من الخدمات والتسهيلات لتمكين الحجاج من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.
خدمات مبادرة "طريق مكة"وذكر أن مبادرة طريق مكة سهلت عملية إنهاء إجراءات الحجاج الإيفواريين، وعملت على تذليل كل الصعوبات والعقبات في سبيل تخفيف مشقة الحج.
ونوه بالتعاون البنّاء مع حكومة المملكة، لتعزيز الجوانب التطويرية للمبادرة خلال السنوات القادمة.
خدمة ضيوف الرحمنومبادرة طريق مكة هي إحدى مبادرات وزارة الداخلية، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.
ويتواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام".
وكذلك الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا'، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.