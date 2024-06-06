بالفيديو: طقوس غريبة للزواج في إريتريا.. وأصدقاء العريس ينامون معه في نفس الغرفة أول 7 أيام من الزواج لهذا السبب !

صحيفة الخليج 365: روى شاب أريتري طقوس غريبة للزواج في بلاده، من بينها أن أصدقاء العريس ينامون معه في غرفة نوم العروسين طوال الأيام السبعة الأولى من الزواج.

وأوضح الشاب في مقطع فيديو، أن أصدقاء العروسة أيضاً ينامون مع والد ووالدة العريس، وإذا صدر أي صوت للسرير أو المكنسة، يتم جلد العريس.

وأشار الشاب إلى أنه سأل جده عن السبب فقال له، أنه قديماً كان العريس والعروس لا يعرفون بعضهما وغير معتادين على بعضهما، لذلك يحدث هذا في أول 7 أيام من الزواج حتى تألف المرأة زوجها وتعتاد عليه.