مشروع «نوية» يحصد المركز الأول بهاكاثون لندن للإبداع والابتكار

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وفريق مشروع نوية (NOAYAH) مكون من آلاء الحامدي، هنادي القرني، علياء الدهش، هيا السبيعي، شادي حولدار، بدر الدغيثر، وصخاء مدني.
وتعمل فكرة المشروع على تطوير وتعديل الخلايا العصبية غير المتخصصة، إلى خلايا عصبية متخصصة تحاكي الأمراض العصبية لاكتشاف الدواء وتطويره، وذلك لهدف ريادة الأبحاث عن طريق تصنيع الخلايا المتخصصة لمحاكاة الأمراض العصبية.
وهدف الهاكاثون الأول إلى تعزيز المهارات الابتكارية لدى الطلبة المبتعثين، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات، مما يسهم في تعزيز روح الإبداع والابتكار، إضافة إلى تعزيز ثقافة التعاون البحثي بين المبتعثين.
وتمحور الهاكاثون حول تطوير حلول مبتكرة في التقنيات الالكترونية، مع التركيز على الأولويات الوطنية في البحث والتطوير الابتكار، مثل صحة الإنسان واستدامة البيئة والريادة في مجال الطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل.
أهمية الهاكاثون:
- مثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات.
- تعزيز التعاون بين الشباب المهتمين بالابتكار والتقنية.
- أتاح تكوين شراكات جديدة وبناء مشاريع مستقبلية.
- يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
- رفع مستوى جودة الحياة في المملكة.
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