شكرا لقرائتكم خبر مشروع «نوية» يحصد المركز الأول بهاكاثون لندن للإبداع والابتكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل مشروع نوية (NOAYAH) على المركز الأول بفعالية هاكاثون «الإبداع والابتكار» الأول، الذي أقيم بالملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة بحضور الملحق الثقافي الدكتورة أمل فطاني، وإشراف الأستاذ المشارك بقسم الهندسة الكهربائية والحاسب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حاتم سندي، وباحث الدكتوراه بجامعة كامبريدج في التقنية الحيوية ورائد الأعمال محمد العوامي.

وفريق مشروع نوية (NOAYAH) مكون من آلاء الحامدي، هنادي القرني، علياء الدهش، هيا السبيعي، شادي حولدار، بدر الدغيثر، وصخاء مدني.

وتعمل فكرة المشروع على تطوير وتعديل الخلايا العصبية غير المتخصصة، إلى خلايا عصبية متخصصة تحاكي الأمراض العصبية لاكتشاف الدواء وتطويره، وذلك لهدف ريادة الأبحاث عن طريق تصنيع الخلايا المتخصصة لمحاكاة الأمراض العصبية.

وهدف الهاكاثون الأول إلى تعزيز المهارات الابتكارية لدى الطلبة المبتعثين، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات، مما يسهم في تعزيز روح الإبداع والابتكار، إضافة إلى تعزيز ثقافة التعاون البحثي بين المبتعثين.

وتمحور الهاكاثون حول تطوير حلول مبتكرة في التقنيات الالكترونية، مع التركيز على الأولويات الوطنية في البحث والتطوير الابتكار، مثل صحة الإنسان واستدامة البيئة والريادة في مجال الطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل.

أهمية الهاكاثون: