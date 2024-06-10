شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين لمخالفة نظام البيئة في تبوك وحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية، مقيماً مخالفاً لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب دون ترخيص بمنطقة تبوك.

وأوضحت القوات أنه جرى ضبط معدتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية البنجلاديشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. الغطاء النباتي وفي منطقة حائل، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000)ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة