شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية وزير الداخلية.. شاهد انطلاق الاستعراض العسكري لقوات أمن الحج والان نبدء بالتفاصيل

الاستعراض العسكري لقوات أمن الحج

الدمام - شريف احمد - انطلق الاستعراض العسكري لقوات أمن الحج.ويأتي الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج لعام 1445 هـ - 2024 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية - حفظه الله-.

كانت قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة أكدت جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، والحفاظ على أمنهم.

وأكدت أنه من خلال التجارب السابقة، فالجميع يعلمون أن قوات الطوارئ الخاصة، وأن كل الأجهزة الأمنية والعسكرية قادرة على تلبية أمن الحج، واحتياج ضيوف الرحمن في النواحي الأمنية.