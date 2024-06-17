شكرا لقرائتكم الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 6 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (6) مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم وافد و(5) مواطنين، لنقلهم (52) مخالفًا، وذلك يوم 10/ 12/ 1445 هـ الموافق 16/ 6/ 2024 م.

أنظمة وتعليمات الحج

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم (6) قرارات إدارية، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا.

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ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.