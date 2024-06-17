شكرا لقرائتكم إنقاذ حياة حاج مصري من جلطة قلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن فريق طبي من مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاج يبلغ من العمر 53 عاماً من الجنسية المصرية.

فحوصات وتخطيط للقلب

وأوضح التجمع أن المريض وصل إلى المستشفى وهو يعاني من آلم في الصدر، واتضح بعد إجراء الفحوصات المخبرية وعمل تخطيط للقلب وجود جلطة بالقلب تهدد حياة وسلامة الحاج، مبيناً أنه تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع، وتم نقل المريض إلى مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة لتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.