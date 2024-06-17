شكرا لقرائتكم تراجع درجات الحرارة في مكة المكرمة ومنى والمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة ومنى.

درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة ومنى 39 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية ، بسرعة 10 – 32 كم/ساعة.

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توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية.