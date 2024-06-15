الامارات | كريستال بالاس يتعاقد مع المدافع المغربي شادي رياض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي كريستال بالاس، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس، ضم مدافع برشلونة، المغربي الدولي شادي رياض، بناء على عقد طويل المدة.

وينضم رياض (20 عاماً) إلى النادي اللندني بعد أن أمضى موسماً معاراً في نادي ريال بيتيس، حيث شارك في 30 مباراة في جميع المنافسات.

وولد رياض في بالما دي مايوركا لأبوين مغربيين، وتطور في أكاديمية الناشئين في نادي المدينة قبل الانتقال إلى برشلونة، حيث تخرج في أكاديمية النادي. وشارك مرة واحدة فقط مع الفريق الأول في برشلونة.

وشارك شادي في ثلاث مباريات دولية مع منتخب المغرب، كانت أولها أمام سيراليون في يناير الماضي، بينما أحرز هدفه الدولي الأول في مواجهة الكونغو في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وهذه هي أول صفقة يبرمها نادي كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي بدأت أمس.