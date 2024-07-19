سيسك فابريجاس مديرا فنيا لكومو الايطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي كومو الايطالي الصاعد هذا الموسم للسيري أ تعيين النجم الاسباني سيسك فابريجاس مديرا فنيا للفريق الكروي الذي يستعد للمشاركة في الدوري الايطالي .

واعلن نادي كومو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع فابريجاس لمدة 4 سنوات ليكون المدير الفني للفريق الايطالي .

كما اعلن النادي الايطالي عن تعيين اوسيان روبرت سيركز على دوره كمدير للتطوير في النادي والتركيز على خطط تطوير اداء الاعبين والاجهزة الفنية .

وكان نادي كومو قد عاد الى الدوري الايطالي بعد غياب 21 عاما وقام بعدد من التعاقدات خلال الايام الماضية من ضمنها التعاقد مع الحارس الاسباني بيبي رينا و المدافع الاسباني البرتو مورينو وايضا تم التعاقد مع النجم الايطالي اندريا بيلوتي .

المعروف ان سيسك فابريجاس كان له مشوار رائع في الملاعب كلاعب حيث لعب لاندية برشلونة و ارسنال الانجليزي وتشيلسي الانجليزي قبل ان يعود مجددا الى برشلونة واحرز عدد من البطولات ابرزها القاب كأس العالم مع المنتخب الأسباني و ايضا لقبي يورو 2008 و 2012 مع لاروخا .