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سيسك فابريجاس مديرا فنيا لكومو الايطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي كومو الايطالي الصاعد هذا الموسم للسيري أ تعيين النجم الاسباني سيسك فابريجاس مديرا فنيا للفريق الكروي الذي يستعد للمشاركة في الدوري الايطالي .

واعلن نادي كومو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع فابريجاس لمدة 4 سنوات ليكون المدير الفني للفريق الايطالي .

كما اعلن النادي الايطالي عن تعيين اوسيان روبرت سيركز على دوره كمدير للتطوير في النادي والتركيز على خطط تطوير اداء الاعبين والاجهزة الفنية .

وكان نادي كومو قد عاد الى الدوري الايطالي بعد غياب 21 عاما وقام بعدد من التعاقدات خلال الايام الماضية من ضمنها التعاقد مع الحارس الاسباني بيبي رينا و المدافع الاسباني البرتو مورينو وايضا تم التعاقد مع النجم الايطالي اندريا بيلوتي .

المعروف ان سيسك فابريجاس كان له مشوار رائع في الملاعب كلاعب حيث لعب لاندية و ارسنال الانجليزي وتشيلسي الانجليزي قبل ان يعود مجددا الى برشلونة واحرز عدد من البطولات ابرزها القاب كأس العالم مع المنتخب الأسباني و ايضا لقبي يورو 2008 و 2012 مع لاروخا .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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