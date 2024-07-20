الصفاقسي: انتقال كريستو لم يُكلفنا أي مقابل مادي

ياسر رشاد - القاهرة - انتقل اللاعب محمد الضاوي كريستو لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي قادمًا من النادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.



جاء رحيل كريستو عن القلعة الحمراء، بعدما فقد فرصة المشاركة مع المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بعد تخمة اللاعبين الموجودة بالنادي.

وشدد حسان شعبان نائب رئيس الصفاقسي، في تصريحات صحفية، أن خزينة النادي لن تتحمل أي مقابل مادي نظير انضمام كريستو.

وأشار إلى أن التعاقد مع اللاعب والنادي الأهلي المصري يتضمن أحقية شراء بقيمة مليون دولار، حيث لابد من إخطار إدارة الأهلي برغبة الصفاقسي في ضم اللاعب قبل انتهاء الموسم الكروي المقبل في 30 يونيو.

وتبحث إدارة النادي التونسب عن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.