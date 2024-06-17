بلال عبدالله اتصل بمهنا مطمئنا بعد قصف المركز الصحي لـ "عامل" في كفرحمام

اتصل رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، بالمدير العام لمؤسسات عامل الصحية والأجتماعية الدكتور كامل مهنا، مطمئناً بعد القصف الاسرائيلي الذي تعرض له مركز كفرحمام الصحي، وقبله مراكز الخيام وغيرها من المراكز الصحية.
وأكد عبدالله "تضامن نواب اللجنة كافة، مع صمودهم ونشاطاتهم التي لم تتوقف، على الرغم من الخسائر المادية الجسيمة التي لحقت بالمراكز المستهدفة"، وتمنى نقل تقدير واعتزاز اللجنة الصحية النيابية بعمل وتفاني العاملات والعاملين في المؤسسة، إسوة بكل المراكز الطبية والمستشفيات العاملة في الجنوب، لدعم صمود وبقاء أهلنا".
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