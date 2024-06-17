البنتاغون: تقييمنا أن الحرب في غزة لم تتمدد لتشمل إسرائيل ولبنان لكننا نحث على تلافي التصعيد

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن التقييمات تشير إلى أن الحرب في غزة لم تتمدد لتشمل إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن واشنطن تحثّ على تلافي التصعيد في المنطقة.

وذكر "البنتاغون" أنه رغم زيادة حدّة المواجهات عند الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، إلا أن الإعتقاد القائم هو أن القتال لا يزالُ قيد الاحتواء.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أنه من دون خطة لليوم التالي للحرب في غزة من الصعب التوصل لاتفاق بشأن الجبهة مع لبنان.

كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر إن "هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله، بوساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وبحسب مصادر الصحيفة، فقد ناقش "حزب الله" وهوكشتاين إمكانية التوصل لاتفاق ينهي التوتر مع إسرائيل.