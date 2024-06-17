سفيرة أميركا لدى الفلبين تتهم بكين بإجراء مناورات عدائية في بحر الصين الجنوبي

دانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الفلبين ماري كي كارلسون "المناورات العدائية الخطيرة" التي تنفذها بكين بالقرب من منطقة سكند توماس شول الواقعة في بحر الصين الجنوبي.

واوضحت السفيرة كارلسون في تصريح لها، إن تصرفات الصين تسببت في إصابات وألحقت أضرارا بسفن فلبينية وأعاقت عمليات بحرية قانونية تهدف إلى تزويد عسكريين فلبينيين بالغذاء والماء والإمدادات الأساسية.

واتهمت حكومة الفيليبين سفنا صينية بالاصطدام بمراكبها وإلحاق الضرر بها في منطقة في بحر الصين الجنوبي قبالة جزيرة سيكوند توماس المرجانية حيث للبحرية الفيليبينية نقطة تنتشر فيها.

وذكرت القوة الفيليبينية الوطنية الخاصة في بحر الفيليبين الغربي، "قامت سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي وخفر السواحل الصينيين والميليشيا البحرية الصينية بمناورات خطرة واصطدمت بمراكب فيليبينية وجرتها".