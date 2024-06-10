شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الداخلية": أمن الحج خط أحمر.. وجاهزون لأداء مهامنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، إن رجال الأمن جاهزون لأداء مهامهم لتحقيق تطلعات القيادة التي تحرص على تأدية ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتابع العقيد طلال الشلهوب، في حديثه لـ"الإخبارية" على هامش حفل استعراض قوات أمن الحج: "يشرفنا خدمة ضيوف الرحمن، وأمن الحج خط أحمر". وزير الداخلية ووقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على استعدادات قوات أمن الحج لهذا العام.

وانطلق الاستعراض العسكري لقوات أمن الحج، مساء اليوم، برعاية سمو وزير الداخلية.

